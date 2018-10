Nieuwe toekomst voor Gummaruskerk start met verhuizing VVV-kantoor

STEENBERGEN - De VVV verhuist in het voorjaar van 2019 naar de Gummaruskerk in Steenbergen. Het is het startsein van een nieuwe toekomst voor het gebouw. Het parochiebestuur, de werkgroep Behoud Gummaruskerk en de gemeente Steenbergen gaan daar vanaf nu samen aan werken. Om te beginnen komt er een onderzoek naar de mogelijkheden, waar de gemeente 50.000 euro voor uit trekt.

De parochie en de werkgroep zijn al geruime tijd bezig met de toekomst van het markante gebouw. Het wordt voor de steeds kleiner wordende groep parochianen steeds moeilijker om genoeg geld op te brengen voor het onderhoud van de kerk. Dat het gebouw, dat een rijksmonument is, behouden moet blijven, daar is geen twijfel over. Wethouder Petra Lepolder: ,,Het maakt niet uit vanaf welke kern in de gemeente je vertrekt. Je ziet de Gumaruskerk altijd als eerste als je richting Steenbergen gaat.‘’

Erediensten

Om te beginnen verhuist de VVV dus naar het gebouw. Het informatiepunt bevindt zich nu nog in de Primera aan de Kaaistraat, maar gaat naar de plek waar nu nog het parochiesecretariaat zit. Lepolder hoopt dat de verhuizing navolging krijg. ,,Dat het een voorloper is van andere groepen die elkaar in de kerk kunnen versterken.’' Om de VVV te bemannen zijn nog wel vrijwilligers nodig.

Voor het bestuur van de parochie is het belangrijkste onderdeel dat de erediensten in de kerk kunnen blijven, zegt Adrie Hommel. Uit het onderzoek moet blijken of dat te verenigen is met andere functies. Hommel is blij dat de gemeente medewerking heeft toegezegd. ,,Daar zijn we verguld mee.‘’

Eerste etappe

Er moet nog een onderzoeksvraag geformuleerd worden. Maar grof gezegd zal het onderzoek zich richten op drie onderdelen: de ruimtelijke inrichting van het gebouw, de mogelijke functies en het economische aspect. Wethouder Wilma Baartmans: ,,We willen het gebouw voor de toekomstige generaties behouden. Maar het moet ook zichzelf financieel gaan voorzien.‘’