Nieuwe tegenvallers, maar ‘Theodorushaven biedt Bergen op Zoom fantastische kansen’

,,De Theodorushaven biedt fantastische kansen. We moeten verder kijken dan het geld, de kosten. Wat zou Bergen op Zoom zijn zonder die haven. Dan was er bijvoorbeeld geen Ricoh, waar honderden mensen werk vinden. Dan was er geen Markiezaat Container Terminal.” En dat de haven beter kan, daarvan is hij overtuigd. ,,We moeten de centen op orde zien te krijgen.”

Over land is duurder

Quote Wat zou Bergen op Zoom zijn zonder Theodorus­ha­ven Jeroen de Lange, Wethouder Bergen op Zoom En daarom zet De Lange een campagne in gang om meer schepen naar Bergen op Zoom te krijgen. Profiteren van de ligging tussen Antwerpen en Rotterdam. ,,Misschien ligt de sleutel voor de Bergse haven wel in Antwerpen.” Ook wil de wethouder meer bedrijven die aan de haven liggen ervan te overtuigen om in te zetten op vervoer over water in plaats van over land. Want een aantal doet dat nog niet, terwijl ze wel aan het water liggen, een kade hebben. ,,Een kilometer over land is veel duurder.”

De Bergse wethouder maakt zijn punt op het moment dat Bergen op Zoom een project van 25 miljoen afsluit. Vanaf 2009 is er gewerkt om de haven weer bij de tijd te krijgen. Met nieuwe kades, met baggerwerkzaamheden. Dat was hard nodig, want de Theodorushaven dateert uit het begin van de jaren zestig. Nu is ze klaar voor de komende decennia.

Tegenvallers

Maar het is niet alleen hallelujah. Feit is dat er over de voorbije jaren meerkosten zijn geweest. Een bedrag van 375.000 euro. Dat Bergen op Zoom zelf moet ophoesten omdat het budget is overschreven. Op het totale bedrag van 25 miljoen is dat slechts 1,5 procent. De Lange: ,,Ik wil de ambtelijke organisatie in dat opzicht een pluim geven.” Want hij vindt zo’n overschrijding goed meevallen gezien de omvang van het project.

De Theodorushaven ondervindt ook de gevolgen van de coronacrisis. Het werk aan de haven dat in zijn afrondende fase zit kwam stil te liggen en moest opnieuw worden opgestart. Dat levert een financiële tegenvaller van 175.000 euro op.

Pfas

En nog eens bijna 500.000 euro is er extra nodig omdat het werk aan de haven ook te maken kreeg met pfas-crisis. Vervuilde bagger mocht ineens niet meer worden verplaatst. Het baggeren in de haven werd gestaakt en moet nu alsnog plaatsvinden. De normen voor pfas, vervuiling van de grond, zijn inmiddels verruimd. Een onvoorziene tegenvaller waar de gemeente ook weer zelf voor opdraait. ,,Bij elkaar heb je het over een miljoen”, erkent De Lange.