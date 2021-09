Nieuwe school Woensdrecht: Minder klassen, meer samen op leerpleinen of buiten

WOENSDRECHT/HOOGERHEIDE - Hoe de basisschool die in 2023 bij Woensdrecht verrijst gaat heten, wordt op 1 oktober bekend. Duidelijk is al wel hoe de nieuwbouw eruit zal zien.

Aan omwonenden en toekomstige ouders toonde architect Nanine Carree woensdag haar voorlopige ontwerp voor het Integraal Kind Centrum (IKC). Daar gaan de verouderde basisschool De Poorte te Woensdrecht en De Stappen uit Hoogerheide in op, plus een kinderdagverblijf.

,,Een energieneutraal gebouw tussen beide kernen, in het groen, dat met zijn neus door de bomenrij piept bij de Fortuinstraat. Er sneuvelen twee bomen, alle andere lindes blijven staan", vertelde Carree.

Quote Aan de straatkant blijft het lager, in het hart zit veel glas om binnen te kunnen kijken Nanine Carree, architect

Het complex op de glooiingen van de Brabantse Wal krijgt drie entrees, een centrale hal en wisselende hoogtes. ,,Aan de straatkant blijft het lager, in het hart zit veel glas om binnen te kunnen kijken.”

Voor de maximaal 300 leerlingen komen er twaalf lokalen en leerpleinen op diverse niveaus, een lift, een gymzaal en een atelier. ,,Het ontwerp is afgestemd op hoe we nu lesgeven. Minder de klassenstructuur van vroeger, meer samen of in eigen tempo op leerpleinen of buiten. Ook geborgenheid, beweging en gezondheid zijn belangrijk", aldus Pieter Krebbekx, directeur van De Poorte en De Stappen.

Drie zelfstandige scholen

In tegenstelling tot De Boemerang in Hoogerheide die drie zelfstandige scholen herbergt, wordt het IKC één nieuwe school met één naam. ,,Daarvoor is een prijsvraag uitgeschreven. Op 1 oktober wordt de winnaar bekend en gaat de website online", gaf Krebbekx aan. In het pand legt een leesconsulent een boekencollectie en komt ook een flexruimte voor bijvoorbeeld een logopedist.

Op de info-avond rezen vragen over de verkeerssituatie. ,,Er komen vaste parkeerplaatsen met grastegels voor de docenten, maar aan weerszijden van de Fortuinstraat ook kiss- en ridestroken waar ouders hun kinderen kunnen afzetten, met drie verhoogde oversteekplaatsen", legde Carree uit.

Groot klimtoestel in de groene zone

,,Er blijft ruimte om te spelen op en rond het grote klimtoestel in de groene zone bij de school. Die gaat over in het speelplein." Wel verhuist het hondenveldje naar de overkant, op de hoek met de Berglaan.

De Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) voert het project uit, scholenkoepel LPS wordt huurder. ,,Dit jaar selecteren we de aannemer, in 2022 worden ontwerp en vergunningstraject afgerond en start de bouw", aldus Jan Roelofs van SMV. ,,In 2023 volgt de oplevering, na die zomer wordt het IKC in gebruik genomen.”