Nieuwe school Woensdrecht komt definitief bij Fortuinstraat

WOENSDRECHT - De locatiekeuze voor een nieuwe basisschool in de kern Woensdrecht is definitief gevallen op de Fortuinstraat. Wethouder Lars van der Beek kreeg van de gemeenteraad wel huiswerk mee, zoals een verkeerscirculatieplan.

Voor nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) dat De Poorte in Woensdrecht en De Stappen in Hoogerheide vervangt, koos het college de Fortuinstraat als de beste uit acht locaties. Hoewel omwonenden vrezen voor verkeerschaos en lawaai, stemde de raad donderdag unaniem in met die keuze.

Wel vond Jeroen van der Ha (D66) dat er nu al een verkeersplan had moeten liggen, vanwege de risico's bij het halen en brengen van ruim 300 kinderen. ,,Want 75 procent komt niet uit Woensdrecht zelf en 50 procent wordt met de auto afgezet.”

Volgens CDA’er Ad Pijnen wordt de verkeerssituatie alleen maar beter. ,,Op de huidige plek is het bomvol, hier is ruimte voor een fatsoenlijke inrichting bij een kruispunt van vier wegen.” Of daar een kiss & ride-strook bij past, weet Van der Beek nog niet. ,,Als die als parking wordt gebruikt zoals in Huijbergen, dan werkt het niet.”

Hondenlosloopveld

Diverse fracties pleitten voor vervanging van de speeltuin en het hondenlosloopveld die op bouwlocatie staan. ,,In de eerste schetsen lijkt het te lukken om een speelvoorziening voor de buurt te combineren met de school", aldus Van der Beek. Zijn collega Jeffrey van Agtmaal heeft de overkant van de straat, naast De Bult, op het oog voor de hondenvoorziening.

Manus Bolders (VVD) wil geen dominante nieuwbouw. ,,Dit is een uniek stukje Woensdrecht, de school moet in het landschap passen.” Ludo Bolders (AKT) zei geen drie bouwlagen te verwachten. Van der Beek evenmin. ,,We doen ons best om niet tot hoogbouw over te gaan.”

Sporthal

René Adriaansen (ABZ) stelde een gymzaal in het IKC voor, ter vervanging van de sporthal aan de Bloemenlaan. ,,Daar kijken we naar, maar dat kost extra geld", aldus Van der Beek. ,,Net als het duurzaam bouwen, maar dat verdienen we terug”, reageerde hij op D66 en PvdA.