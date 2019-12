Nieuwe route optocht 't Krabbegat beter voor veiligheid

Politie Antwerpen zoekt vergeefs naar sporen van verdwenen Max Meijer

13 december ANTWERPEN - Een zoektocht van de politie in Antwerpen naar sporen van de vermiste Max Meijer (23) uit Ossendrecht, heeft vrijdag voor zover bekend niks opgeleverd. Enkele tientallen agenten kamden het gebied in de binnenstad uit waarin de Nederlander zondagmorgen spoorloos is verdwenen. ,,We hoopten iets te vinden, bijvoorbeeld zijn gsm of een kledingstuk, maar dat is niet gebeurd", zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de politie.