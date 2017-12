Nieuwe rector Moller: 'Eén brede scholengemeenschap zou ideaal zijn'

Titus Frankemölle: ,,Een school voor alle niveaus, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Dan ben je een echte afspiegeling van de samenleving, daar leven ook allerlei groepen van de bevolking door elkaar. Dat is voor leerlingen het beste en daar gaat het om. Niet om de rectoren en niet om de besturen."

Bevolkingskrimp

Maar aan zo'n model is Bergen op Zoom nog niet toe, denkt hij. Er moet weliswaar wat gebeuren om de bevolkingskrimp het hoofd te bieden, maar daarvoor ligt samenwerking tussen de scholen veel meer voor de hand.

Nu zijn er in Bergen op Zoom vier scholen voor voortgezet onderwijs (Moller, Rijks, Juvenaat, Roncalli) en dat is er gezien de verwachte krimp (met 600 leerlingen de komende tien jaar) eigenlijk een te veel. ,,We zijn in afwachting van bestuurlijk overleg, ook met de gemeente”, zegt de 55-jarige Frankemölle die op 23 oktober als tijdelijk rector van het Mollerlyceum (en Zoommavo in afbouw) werd aangesteld.

Marcel van Loo was tot de herfstvakantie rector van de OMO Scholengroep die Moller, Zoommavo, Zuidwesthoekcollege en Ravelijncollege omvatte, maar nu alleen nog uit de laatste twee bestaat. Van Loo is daar nog steeds rector voor enkele dagen per week. De rest van zijn tijd besteedt hij aan een promotie-onderzoek. Hij volgde Marcel van Loo op, die alleen nog overkoepelend directeur van de vmbo-vestigingen in Ossendrecht en Steenbergen is gebleven na een ingreep van schoolbestuur OMO.

De school raakte in onstuimig vaarwater nadat een intern rapport over het functioneren van Van Loo uitlekte. Intussen lijkt de rust met de tijdelijke aanstelling van Frankemölle weergekeerd.

Cijfers

De vier genoemde scholen hebben gezamenlijk 4.960 leerlingen, dat zullen er over tien jaar zo’n 600 minder zijn. Rijks heeft er nu 2.550, Roncalli 1.240, Moller 750 en Juvenaat 420.

Brede samenwerking

Voor de Mollertoekomst moet in ieder geval niet alleen naar ’t Roncalli, de tweede OMO-school in Bergen, gekeken worden, vindt hij. ,,Dat is te beperkt. We moeten tot brede samenwerking komen om het onderwijs in Bergen op Zoom toekomstbestendig te maken. Onderwijs waarbij elke leerling tot zijn recht komt. Wat mij betreft ligt er nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart een plan. Daar kun je als wethouder enorm mee scoren dunkt mij.”

Op dat laatste gaat onderwijswethouder Yvonne Kammeijer niet in, maar naast het gebruikelijke overleg met de scholen, wil ze ook een andersoortige bijeenkomst organiseren om met schoolbesturen en directeuren te praten over ‘de stip aan de horizon’. ,,Hoe moet het onderwijs er over 10 tot 15 jaar uitzien? Voorwaarde is dan boven het eigen belang uit te stijgen en te focussen op het gezamenlijke belang om het beste uit kinderen te halen.”