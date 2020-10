Nieuwe prins van 't Krabbegat wordt digitaal gepresenteerd

In plaats daarvan zal er een kort, digitaal moment zijn waarmee de stichting het startschot voor Vastenavend geeft. Dat vertelt voorzitter Bas van Oevelen. ,,We gaan iets organiseren op een geheime plek en dat zenden we vervolgens uit. We lanceren de prins dit keer op een groot platform. Dat is dit jaar dan wel weer uniek: zelfs in Roosendaal kunnen ze de Bergse elfde van de elfde zien.”

Geen risico lopen

Niks doen was geen optie, zeker niet met een nieuwe prins. ,,Wat we gaan doen, blijft natuurlijk geheim. Maar het zal in heel kleine kring zijn en allemaal in de geest van de rituelen van 11 november.”

Van Oevelen vindt het jammer dat het zo gaat dit jaar. Maar de stichting wil geen enkel risico lopen. ,,We willen niet meewerken aan het verspreiden van het virus en nemen onze verantwoordelijkheid.”

De korte uitzending zal rond 23 uur te volgen zijn via de website van de Stichting Vastenavend en via ZuidWest TV.

Best bewaarde geheim

Quote Wat we gaan doen, blijft natuurlijk geheim. Bas van Oevelen Wie de nieuwe prins is, is op dit moment waarschijnlijk het best bewaarde geheim van ‘t Krabbegat. Bergenaren kunnen al een paar weken via de website prinsenpoel.nl doorgeven wie de opvolger van Nilles III zal zijn. Joost Verdult, die in dweilband Wa Motte D’r Mee zit, staat de laatste weken bovenaan. Ook vaak genoemd: Jos Groffen, Pieter de Kok en Casper Eggermont. Er staan ook vrouwen op de lijst: zo wordt de naam van Flores Remijn (oud-kapitein van de Blauwe Schuit) genoemd en Stephanie Franken.

Bijzondere tijd

De nieuwe prins of prinses gaat in ieder geval een bijzondere Vastenavend tegemoet. Eentje zonder optocht en zonder grote evenementen, zoals het Neuzebal, de intocht en het Dweilbandfestival. Niet georganiseerd door de stichting in ieder geval. Van Oevelen: ,,We willen wel wat gaan doen, maar geen evenementen waarbij grote groepen mensen bij elkaar komen. Het zal meer kleinschalig of digitaal zijn. Dat hangt ook af van de maatregelen die dan gelden.”

Het is ook niet bekend wat er met de Kindervastenavend kan gebeuren. Voor kinderen gelden soepelere regels, maar een volle Markt lijkt niet echt een optie te zijn. De stichting laat in januari weten wat de precieze plannen voor het leutfeest gaan zijn.