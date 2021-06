Nieuwe partij in politiek Steenbergen: Lokaal Progressief

Bergse bieb krijgt feminisme-hoek­je: ‘Vrouwen­rech­ten nog steeds relevant’

2 juni BERGEN OP ZOOM - Denk je bij feminisme alleen aan belangrijke vrouwen in de geschiedenis als Wilhelmina Drucker, Aletta Jacobs en de Dolle Mina’s? Daar brengt Annika Jacobs (22) uit Roosendaal graag verandering in met haar boekje Power Vrouwen, die ze deze week presenteert in haar themahoek in de bibliotheek in Bergen op Zoom. ,,Vrouwenrechten zijn nog steeds heel relevant.”