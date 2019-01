Nieuwe organisatie voor Koningsdag in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Het Oranjecomité in Bergen op Zoom maakt een doorstart. Dat betekent dat de viering van Koningsdag in de binnenstad dit jaar gewoon plaats kan vinden.

Er komt een geheel nieuw bestuur met nieuwe vrijwilligers. Jeroen Aertssen wordt de voorzitter. ,,We kennen het vorige bestuur al goed, omdat we in het verleden hebben samengewerkt. Voor dit jaar willen de vertrekkende bestuursleden ons nog bijstaan met advies en daar zijn we erg blij mee”, zegt hij.

In november maakte het Oranjecomité bekend zichzelf op te heffen. Oorzaak was een samenloop van omstandigheden: zo was het onder andere moeilijk om bestuursleden en sponsors te vinden. Het was eigenlijk een noodkreet, want de huidige voorzitter Annemarie van Marion bleef hoop houden dat opvolging van het bestuur zich zou aanmelden.

Draaiboeken

En dat deed Aertssen. Dit jaar zal Koningsdag op de oude voet verdergaan. ,,We houden ons aan de draaiboeken van voorgaande jaren, dat lijkt ons wel zo verstandig want voor je het weet is het 27 april. We geven onszelf eerst een jaar de tijd om op gang te komen.”

Aertssen gaat het nieuwe comité vormen met in ieder geval drie andere mensen en hij hoopt eind deze week een vierde te kunnen toevoegen.

Het is de bedoeling dat de activiteiten voor Koningsdag dit jaar doorgaan, maar dat blijft nog wel spannend. ,,We moeten de subsidieaanvraag nog indienen, maar de toezegging is er al wel”, zegt Aertssen. ,,We willen snel met de gemeente om tafel gaan zitten.”

Toekomst

Van Marion is blij met het nieuw comité. ,,Ik ben blij dat mensen onze noodkreet hebben gehoord.” De bestuurswissel zal binnenkort plaatsvinden en ze heeft alle vertrouwen in de toekomst. ,,Ze hebben de juiste mensen en middelen om Koningsdag door te laten gaan.”

Voor de toekomst heeft Aertssen voorzichtig al wel wat ideeën. ,,We willen Koningsnacht leven in blazen, dat was het huidige bestuur ook van plan.” Voor nu heeft hij er zin in. ,,Koningsdag moet altijd een feest zijn. Voor mensen in Bergen op Zoom, maar ook mensen uit de omgeving die het hier komen vieren.”