Nieuwe opzet voor jury van grote optocht in Bergen op Zoom

Elich wil een nieuwe start maken, vandaar dat hij het juryproces volledig onder de loep heeft genomen. ,,Ik heb eerst een jurycommissie in het leven geroepen, om de taken wat te verdelen. Daarin zitten mensen uit de Stichting Vastenavend met verschillende disciplines en betrokken bij de optocht: de een heeft verstand van muziek en de ander van techniek, bijvoorbeeld. En zij zijn ooit allemaal deelnemer geweest.”

Nieuwe juryleden

Het liefst wil hij alle deelnemers en bouwers een eerste prijs geven, zegt hij. ,,Ik wil gelukkige bouwers zien.” Dus zijn er meer prijzen in het leven geroepen. In de jury voor de bouwerstrofee zitten bouwers van weleer. ,,Zij kijken onder andere naar materiaalgebruik, hoe de wagen op straat eruit ziet en hoe het technisch in elkaar zit, bijvoorbeeld.” Een groep bestaande uit mensen met een brede kennis van muziek kijkt wie de nieuwe muziekkwaliteitsprijs in ontvangst mag nemen.

Brug slaan

Elich hoopt een brug te slaan tussen de juryleden en de bouwclubs. ,,In het verleden, maar dat is persoonlijk, voelde ik dat er nogal eens een kloof was tussen de bouwers en de jury. Dat heeft alles te maken met emoties van dat moment. Om die kloof te verminderen, hebben de juryleden een bezoek gebracht aan de bouwers. Van de jeugdclubs tot de grote wagens. Ook gaan we in april, bij de evaluatie van de optocht, mondeling het juryrapport toelichten. Ik hoop dat je dan een beetje begrip voor elkaar krijgt.”

Beoordelen van de ontwerpen

Met een formulier in de handen schuifelen de leden van de jury voorzichtig langs de ontwerpen van de bouwwagens. Die staan opgesteld in de Verhalenkamer van het Markiezenhof. Op verschillende onderdelen beoordelen de Krabben de ontwerpen. Er heerst stilte en ze kijken aandachtig naar de tekeningen aan de muur. Van grote bouwclubs, maar ook van jeugdclubs. Daarnaast zijn er ook nog drie maquettes ingestuurd. Het is geen makkelijk karwei: het ene ontwerp is nog uitbundiger en gedetailleerder dan de andere. En welke is dan de mooiste?

Het is een van de laatste keren dat de juryleden, oudgedienden maar ook Krabben die voor het eerst mee mogen stemmen, samenkomen voor de grote optocht. Ze nemen hun taak serieus. Elk ontwerp wordt goed bekeken. Is het leuteg? Creatief? Komt het motto goed naar voren?

Oog voor woordgrappen

Saskia van den Broek kijkt bijvoorbeeld ook naar het kleurgebruik. ,,En komt het idee overeen met het ontwerp?” In het dagelijks leven is ze docente kunstgeschiedenis en maakt ze zelf kunst. Vanuit die bril probeert ze dan ook naar de ontwerpen te kijken. Ze is al vier jaar jurylid en moet even wennen aan de nieuwe opzet. ,,Maar we gaan wel kijken of het werkt.” Tijdens de optocht heeft ze vooral oog voor de enkeling en paren, in die categorie is ze ingedeeld. ,,Ik ben dol op woordgrappen en ze beelden dat altijd op een heel leuke manier uit.”

Volledig scherm De juryleden van de grote optocht in Bergen op Zoom beoordelen de ontwerpen van de wagens. © Majda Ouhajji

Janny de Jong kijkt alweer vijftien jaar met een andere blik naar de optocht. Zolang zit ze al in de jury en ieder jaar verrassen de wagens haar weer, vertelt ze. ,,De optocht dit jaar heeft veel veranderingen, nieuwe route, nieuwe jurering.” Ze is er wel blij mee, want ‘we doen het toch samen.’

Pittige klus

Voor Merijn Oerlemans is het de allereerste keer. Een paar maanden geleden kreeg hij een mailtje van juryvoorzitter Eric Elich. Een beetje zenuwachtig is hij stiekem wel. ,,Ik vind het allemaal prachtig!” Hij probeert te kijken of het verhaal van de bouwclubs goed is verwerkt in het hele ontwerp. Hij wijst naar een tekening waar hij voor staat. ,,Bij deze zie je het motto echt overal terug komen, dat is heel goed.” Het is een pittige klus, vindt hij. ,,Maar het is leuk om aan de andere kant te staan. Als kind sta je langs de weg en heb je geen idee hoeveel werk er eigenlijk in die wagens zit.”