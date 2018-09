Nieuwe natuur creëren langs de Bleekloop

Do Meeus geeft startschot voor bouw container­ter­mi­nal

14 september BERGEN OP ZOOM - Met een officieel startschot van De Borgerij is vrijdag symbolisch een begin gemaakt met de bouw van de buitengaatse containerterminal in Bergen op Zoom. Met in de hoofdrol Do Meeus, die aan de wieg stond van de Meeusgroep.