Nieuwe naam moet Woensdrechts scholencomplex geluk brengen

Renovatie Peperbus kost 360.000 euro

28 september BERGEN OP ZOOM - Wie regelmatig op de Grote Markt van Bergen op Zoom komt is het vast niet ontgaan: de Peperbus staat in de steigers. Dat blijft zeker tot eind van het jaar het geval. De toren krijgt een fikse opfrisbeurt met nieuw voeg- en schilderwerk. ,,Het is hard nodig. Voor de Vastenavend zijn we klaar”, zegt projectleider Ton van Wijk.