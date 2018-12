Nieuwe locatie schaatsbaan Steenbergen levert weinig problemen op

STEENBERGEN - De nieuwe locatie van de schaatsbaan in Steenbergen heeft in de eerste week nog niet tot problemen geleid. De tent van het IJsfestijn staat dit jaar op de Westdam en niet op de Markt, waardoor er tientallen parkeerplaatsen vervallen. ,,Maar het gaat erg goed”, zegt wethouder Wilma Baartmans. ,,Boven verwachting eigenlijk.”

Tot nu toe is er slechts een klacht bij de gemeente Steenbergen binnengekomen. ,,Er was verder wel wat drukte in de stad, maar geen grote problemen”, zegt Baartmans. De eerste twee weken houdt de gemeente de situatie in het centrum nauwlettend in de gaten, om eventuele knelpunten meteen op te kunnen lossen. Maar dat lijkt niet echt nodig. ,,Ook toen het afgelopen weekend wat drukker was met de kerstmarkten in het centrum ging het goed”, zegt de wethouder. ,,We hebben het aan de voorkant goed geregeld.”

‘Geen signalen’

Kees de Bruin, voorzitter van Retail Platform Steenbergen (RPS) is niet blij met de vermindering van het aantal parkeerplaatsen. ,,Maar ik heb tot nu toe geen signalen gehad van mensen die er last van hebben”, zegt hij. Al wil hij nog niet op de feiten vooruitlopen: ,,Het was afgelopen weekend weer druk in de stad, maar komend weekend verwachten we de grootste drukte. Dan worden laatste kerstinkopen gedaan.”

Het zijn toch zestig parkeerplaatsen die je mist, zegt De Bruin. ,,Gelukkig zijn er andere parkeerplaatsen die we in het weekend nu ook kunnen gebruiken. Ik zie dat daar ook volop wordt geparkeerd.” Hij zegt pas dat hij na afloop inzichtelijk kan hebben of de ondernemers last hebben gehad van de nieuwe situatie. ,,Dat zien we pas aan de omzet.”

Communicatie

Juliën van Meer, voorzitter van het Steenbergse IJsfestijn, is positief gestemd over de eerste paar dagen. ,,Ik zie dat er rondom de ijsbaan steeds nog genoeg parkeerplaatsen zijn”, zegt hij. ,,En als je Steenbergen binnenrijdt, dan zie je meteen informatie over waar je moet parkeren.”

,,De winkeliers waren bang om klandizie te missen, maar wij hebben niet het gevoel dat mensen wegblijven. Er zijn genoeg alternatieven om te parkeren. En dat is vooraf goed gecommuniceerd.”