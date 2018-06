Nieuwe locatie in zicht voor pinautomaat Nieuw-Vossemeer

De locatie is uitgekozen, in samenwerking met de gemeente, zegt wethouder Cor van Geel. ,,De pinautomaat komt niet meer binnenshuis, maar staat buiten.'' Volgens de vergunning gaat het om een pinbox die geplaatst gaat worden. De vergunningsprocedure is over een kleine twee weken afgerond, verwacht de wethouder. ,,Dan is de vergunning definitief en is de Rabobank aan de beurt om de automaat te plaatsen.''

Plofkraken

Nieuw-Vossemeer zit sinds september 2017 zonder pinautomaat. Na een reeks plofkraken sloot de bank de automaat aan de Achterstraat. Die zat tegen een woning aan en was daarom niet veilig. Dat leidde tot veel protest in het dorp, wat ervoor gezorgd heeft dat de bank samen met de gemeente op zoek ging naar een andere locatie. In eerste instantie zou de automaat in het dorpshuis De Vossenburcht komen, maar dat ging niet door.