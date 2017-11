Nieuwe locatie in Halsteren voor jongeren SDW

Dat pand is het afgelopen jaar volledig gerenoveerd en omgebouwd, vertelt woordvoerster Lisette Konings. SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand.

24 studio's

In totaal zijn er in het nieuwe gebouw aan de Beeklaan 24 studio's voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die zich willen ontwikkelen in het meer zelfstandig functioneren. Begeleiding is op de nieuwe locatie voortaan 24 uur per dag aanwezig. In het gebouw zijn ook centrale ontmoetingsruimten, zodat jongeren ook gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen.