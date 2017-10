Nieuwe locatie in beeld voor pinautomaat Nieuw-Vossemeer

STEENBERGEN/NIEUW-VOSSEMEER - De Rabobank heeft een nieuwe locatie in beeld voor de pinautomaat in Nieuw-Vossemeer. Dat vertelde wethouder Cors Zijlmans donderdag tijdens de raad.

De gemeente heeft afgelopen maand vier keer contact gehad met de bank. ,,In het laatste overleg hebben ze verteld dat er een nieuwe locatie in beeld is. Daar zouden ze met enige aanpassing op een veilige manier en zonder risico's een pinautomaat kunnen plaatsen'', vertelde Zijlmans. Hij zei er niet bij wat de beoogde locatie dan is.

Rabobank Zuidwest-Nederland sloot eind vorige maand per direct pinautomaten in Nieuw-Vossemeer, Halsteren en Roosendaal. Na plofkraken in Chaam en Dongen bleek uit een onderzoek dat van de 26 pinautomaten in het gebied drie een te groot risico voor omwonenden op zou leveren. In Nieuw-Vossemeer omdat de pinautomaat aan de Achterstraat naast een woning staat.

Protest

Het sluiten van de automaat leidde tot veel protest in het dorp. Vooral de Dorpsraad van Nieuw-Vossemeer gaf aan te blijven strijden voor behoud van de enige pinautomaat. Ook de politiek kwam in actie: alle raadsleden droegen het college op om in gesprek te gaan met de bank. Ook de gemeente gaf aan dat ze mee wilden werken om een nieuwe locatie te vinden voor de automaat.