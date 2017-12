Nieuwe La Place in Bergs centrum

Bergse burgemeester wil strengere regels voor raadsleden over gebruik social media

11:35 BERGEN OP ZOOM - Wat mogen raads- en collegeleden in Bergen op Zoom wel of niet tegen of over elkaar roepen via social media zoals Twitter, Facebook en Instagram? Burgemeester Frank Petter wil daar, zeker met het oog op de komende verkiezingen, op korte termijn een gesprek over met de fractieleiders van alle politieke partijen in de gemeenteraad.