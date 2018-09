Nieuwe koers voor Bergse ondernemersvereniging Sterck

Iedere week een rondje in centrum Bergen op Zoom: 'Ook om nieuwe onderne­mers te helpen'

8 september BERGEN OP ZOOM - Hoeveel leegstand is er nou werkelijk in Bergen op Zoom? 15,2 Procent, zoals de gemeente zegt, of de 22,2 van Vereniging Binnenstad? Om daar meer duidelijkheid in te krijgen, liep BN DeStem deze week mee met iemand die iedere week de leegstand telt.