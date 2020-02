Nieuwe ingang parkeergarage eind maart open

Verder komen er camera’s te hangen in de parkeergarage. Als al die werkzaamheden klaar zijn, gaat de nieuwe ingang open en wordt de huidige in- en uitgang aan de Kaatsbaan afgesloten. Op die plek komt een waterreservoir met pomp voor de sprinklerinstallatie. Die moet de brandveiligheid van de garage garanderen

Laatste appartement Potterstraat

Nu de verbouwing aan de Potterstraat klaar is, buigt de gemeente zich over de vraagt wie het kantoorpand van Parkeerbeheer mag inrichten. Die kantoorruimte zit ook ter hoogte van de nieuwe entree. Verder wordt in opdracht van Vlaszak BV, het laatste appartement aan de Potterstraat ingericht.

Het hele project is als alles meezit voor de zomer afgerond. Dan heeft de gemeente een parkeergarage die aan de huidige eisen voldoet. Lang was de garage een zorgenkindje. Lekkages kwamen sinds de bouw in de jaren 80 regelmatig voor. Dat probleem is vorig jaar verholpen. Ook is de bestrating ter hoogte van de Vlaszak vernieuwd en is de onderdoorgang tussen de Vlaszak en de Potterstraat twee keer zo breed gemaakt.