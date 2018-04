Nieuwe huizen op plek van voormalige gieterij Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Projectontwikkelaar Blauwhoed gaat circa dertig eengezinswoningen bouwen aan de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom. Ontwikkelingsmanager Marcel Groeneweg van Blauwhoed laat weten dat het de bedoeling is in de loop van volgend jaar te beginnen met de verkoop van het nieuwbouwproject Hof van Wouw.

De nieuwe woningen krijgen drie lagen en komen op de plek van de voormalige metaalgieterij Bruijs, op een binnenterrein aan de Wouwsestraatweg. De huizen worden duurzaam en energiezuinig. ,,Wij willen dat er zoveel mogelijk draagvlak is voor onze nieuwbouwprojecten. Daarom werken we bij de ontwikkeling zo veel mogelijk samen met de gemeente, omwonenden en mensen die geïnteresseerd zijn in de huizen. Dat noemen we co-creatie'', legt Groeneweg uit.

Nieuwbouwprojecten

Eind maart heeft Blauwhoed een eerste informatiebijeenkomst voor de buurt gehouden. Mensen wilden onder meer weten hoe de grenzen tussen hun achtertuinen en de nieuwe huizen straks lopen. ,,Al de opmerkingen en suggesties die zijn gedaan, koppelen we straks terug naar de bewoners'', zegt Groeneweg. ,,Daarna komt er opnieuw een informatiebijeenkomst. Naast omwonenden willen we dan ook mensen uitnodigen die mogelijk interesse hebben om in het Hof van Wouw te gaan wonen.''

Nieuwbouwprojecten schieten op dit moment als paddenstoelen uit de grond in Bergen op Zoom. Vooral op het voormalige terrein van Nedalco wordt druk gebouwd. Toch denkt Groeneweg niet dat er te veel huizen bijkomen. ,,Er is een grote vraag naar kwalitatief goede woningen in Bergen op Zoom. Daarom heb ik alle vertrouwen in het project Hof van Wouw'', zegt Groeneweg. ,,Ik vind dat Bergen op Zoom als stad wat onderbelicht blijft. Het is de meest bourgondische stad van Nederland en een prima plek om te wonen.''

Vervallen

Metaalgieterij Bruijs ging eind 2012 failliet. Het complex staat al jaren leeg en oogt vervallen. Buurtbewoner C. de Kok is blij dat er eindelijk wat gaat gebeuren met het binnenterrein. ,,Het is geen prettig gezicht als zo'n fabriek lange tijd leegstaat'', zegt De Kok. En dat er huizen komen en niet weer een fabriek is ook goed. ,,Toen de metaalgieterij er nog was, hadden we last van de stoffen uit de schoorstenen.''

Ook Margriet Lugten, die naast het terrein woont, is blij dat de gieterij verdwijnt.