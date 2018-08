Nieuwe fietsbrug in Steenbergen-Zuid

STEENBERGEN - Niet langer dan drie minuten duurde het. En toen was Steenbergen-Zuid een nieuwe fietsbrug rijker. Een grote kraan haalde het 4,6 ton wegende gevaarte van een vrachtwagen af en plaatste het langzaam maar zeker over de sloot heen, langs de Rondweg-Oost. Dat was het. Binnen een paar seconden konden de vele toeschouwers die op het kleine spektakel af waren gekomen er overheen lopen.

Het is een van de laatste grote werkzaamheden voor de herinrichting van de Rondweg-Oost. Nog iets meer dan een week en dan is de weg eindelijk in zijn geheel open voor al het verkeer. Alleen nog wat laatste dingen moeten gebeuren: het groen in de bermen, de laatste werkzaamheden aan het viaduct bij Welberg en het aansluiten van de brug met de bestaande weg.

Warme periode

,,In 2015 zijn we met dit project begonnen'', vertelt wethouder Wilma Baartmans. ,,Toen zijn we begonnen met het ophalen van ideeën bij de inwoners.'' In april van dit jaar is uiteindelijk begonnen met de werkzaamheden. Baartmans: ,,En er is heel hard gewerkt. Zelfs tijdens die warme periode die we hebben gehad.''

Dat kon niet anders, zegt Martin Dees daarover. Hij is de directeur van KWS Infra Roosendaal, die het werk heeft uitgevoerd. ,,De weg was afgesloten en we hadden afspraken met de bewoners daarover. Er is overlast en dat probeer je zoveel mogelijk te beperken. Dus zelfs toen het zo verschrikkelijk warm was hebben we doorgewerkt.''

Fietspad

Toch is het niet allemaal volgens planning verlopen. Het viaduct bij Welberg bleek een grotere opknapbeurt nodig te hebben dan gedacht. Maar ook daar wordt nu de laatste hand aan gelegd.