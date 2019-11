Nieuwe feestverlichting Steenbergen in gebruik genomen

De sfeerverlichting is tot iets buiten het winkelgebied opgehangen. Vanaf de haven via Kaaistraat tot half in de Kruispoort, in de Blauwstraat tot aan de Wouwsestraat, in de Geert Vinckestraat en de Kromme Elleboog. Kleine lichtjes zijn aangebracht in de boompjes langs de Markt en in een boom op het Kerkplein. Het plan voor verlichting speelde al langer bij ondernemers.

Donkere dagen

,,Ik ben er trots op en het is smaakvol.'', aldus Knop. ,,Met dit project vloeit het geld van de reclamebelasting direct weer terug naar de ondernemers.'' Er is gekozen voor diversiteit in verlichting. ,,De Markt is anders verlicht. '', legt De Bruin uit. ,,De horeca daar heeft een andere functie en de lampjes kunnen blijven hangen.'' De sfeerverlichting aan de 68 palen worden in oktober opgehangen en eind februari er weer afgehaald en opgeslagen. In de ornamenten is het logo van 'Ons Steenbergen, stad met een verhaal' verwerkt. ,, Meestal leveren we standaard ornamenten of grote blikvangers, zoals in Enschede het Twentse Ros. '',vertelt Ton Wesseling van Starlight. ,,Het is mooi gelukt iets van Steenbergen erin te brengen. '' De Bruin zag ook wel iets in een blikvanger. ,,Ik had graag een grote zeemeermin bij de haven gezien, maar daar was geen budget voor. Misschien komt het er nog eens van.''