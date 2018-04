Nieuwe expo en nieuwe suppoosten in museum Huijbergen

Vrachtwa­gens langer dan 12 meter straks taboe in centrum Bergen op Zoom

17 april BERGEN OP ZOOM - De kritiek van de bewoners in het centrumgebied op het vrachtverkeer in hun straten komt vooral voort uit emotie. Dat zegt woordvoerder Peter van den Eijnden van de bedrijvenvereniging TNP. ,,Het is deels frustratie.'' Van den Eijnden hield gemengde gevoelens over aan de bijeenkomst van de zogeheten klankbordgroep, maandagavond in het oude stadhuis.