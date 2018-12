Nieuwe escape room in Bergen op Zoom leidt naar ‘juwelier van de onderwereld’

BERGEN OP ZOOM - De werkzaamheden zijn nog in volle gang. Binnenkort is Bergen op Zoom nóg een escape room rijker. Antal Bekendam opent half januari in de Korte Meestraat in ‘t Vierkantje Escape Room 0164. Thema: ‘Juwelier van de onderwereld’.

Ervaring heeft Bekendam genoeg. In korte tijd heeft hij zeventig escape rooms gespeeld. Vijftig in Nederland en twintig in Boedapest in Hongarije. ,,Daar is het voor Europa begonnen”, legt hij uit. Dat deed hij samen met zijn oom, die een escape room in Argentinië -waar hij woont- wilde beginnen. Hij heeft er daar inmiddels een paar onder zijn hoede. En binnenkort heeft Bekendam dus zijn eigen escape room.

Puzzels

Waar zo’n afgesloten kamer vol opdrachten dan aan moet voldoen? ,,Beleving is belangrijk, en de sfeer”, zegt de jonge ondernemer. En de puzzels die je moet oplossen moeten zelf bedacht zijn. ,,Het is niet leuk als je hem herkent van een andere escape room. Dan is de uitdaging weg.” Escape Room 0164 is bedoeld voor twee tot zes personen. ,,Met zijn tweeën is het wel heel lastig, maar je kunt het proberen”, lacht Bekendam. Spelers doen er een uur over. ,,Je moet wel waar krijgen voor je geld. Het is niet leuk als je na vijf minuten al buiten staat. Het is het leukste als je vol adrenaline een minuut voor tijd weet te ontsnappen.”

In de ‘Juwelier van de onderwereld’ moet je als speler op zoek naar de geheime collectie van de juwelier. Grappig detail: de escape room is ingericht met spullen die van een echte juwelier komen. ,,Toen ik op zoek ging, kwam ik een juwelier tegen die zijn hele inboedel online had gezet, omdat hij ging stoppen.” De komende tijd wordt er nog hard gewerkt aan de inrichting.

Samenwerken

Het is de tweede escape room die in korte tijd opengaat in Bergen op Zoom. Eind december gaat er aan de Grote Markt een escape room open, in het pand van de Kleine Vlaming. Maar ze zien elkaar niet als concurrentie, vertelt Bekendam. ,,We zien genoeg mogelijkheden om elkaar te versterken.” Daarnaast is het best bijzonder, dat er maar liefst twee nieuwe initiatieven in de binnenstad zijn. ,,Je ziet escape rooms niet heel veel middenin het centrum.”