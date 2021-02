Nieuwe en veiligere skatebaan in Bergen op Zoom: ‘Ik vind het een toffe baan’

,,Het is niet helemaal hoe we het gewild hebben”, stelt Morten Aartsen (16), die dagelijks komt skaten op het Bergse skatepark. ,,De skatebaan is een beetje te smal, waardoor het soms best wel gevaarlijk is. Er zijn veel kindjes op steppen en rolschaatsen, maar die kijken niet zo goed uit. Zij snappen de skatetaal niet... En er stond eerst een halfpipe, die wordt nu echt gemist.”



,,De baan is nice, maar het is jammer dat de quarters (zijkanten) te klein zijn. Ook zijn er nog best wel veel lege ruimtes, waar ook wel wat obstakels zouden kunnen staan", vertelt Jasper Roegiest (22).