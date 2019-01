Nieuwe El-Feth moskee voor Ramadan gereed: ‘maatschappelijk centrum, voor de hele stad’

Najib El Allouchi, secretaris van de Marokkaans Islamitische Culturele Gemeenschap El-Feth, is er van overtuigd dat het lukt. ,,In ieder geval de belangrijkste ruimtes zullen helemaal gereed zijn. Een paar open eindjes hou je bij zo’n groot project altijd.’' Vroeger was het een postsorteercentrum. Van die oorspronkelijke functie valt niets meer te herkennen. Wat aan de buitenkant wel in het oog springt is de minaret. Niet dat je de toren kunt beklimmen of dat er straks wordt opgeroepen tot gebed. Dat is niet de bedoeling, benadrukt El Allouchi. ,,De minaret heeft een symboolfunctie. Het staat voor onze identiteit.’' Wat ook opvalt: het exterieur lijkt verder niet op een moskee. Het zou ook een school kunnen zijn, of een centrum met een zorgfunctie. Een bewuste keuze, zegt El Allouchi. ,,We willen een maatschappelijk centrum zijn, voor de hele stad.’'

Rondleiding

Een kleine rondleiding maakt veel duidelijk. Natuurlijk is de gebedsruimte een eyecatcher, tweemaal zo groot als in de huidige moskee aan de Oude Stationsweg. Door een glazen koepel valt het licht in volle overvloed binnen. De mihrab, de gebedsnis van de imam en spreekgestoelte, is al duidelijk herkenbaar. Aan alles is in de gebedsruimte gedacht, van vloerverwarming tot een modern luchtcirculatie systeem. Op de wanden komt nog rood cederhout. De uitstraling is sober, strak en modern.

Meer dan religieuze plek

De moskee is volgens El Allouchi meer dan een plek voor religieuze samenkomsten. Hij wijst op de studeerruimte annex bibliotheek, elders in het gebouw. ,,Jongeren die thuis even niet de ruimte hebben om rustig te studeren kunnen hier terecht, ook niet-moslims.’' Zes leslokalen zijn er ook, evenredig verdeeld over begane grond en verdieping. Bestemd voor huiswerkbegeleiding en allerlei lessen, van Arabisch tot inburgeringscursussen. Van de vergaderruimtes kan iedereen gebruik maken. ,,Bijvoorbeeld het buurtpreventieteam.’'

Jongeren

Ook zijn er ruimtes waarin alles draait om ontmoeting. Voor de jongeren zijn er straks ook Play Station en andere trekpleisters. ,,We willen onze jongeren graag bij elkaar houden in deze tijd. Soms zitten ze in een identiteitscrisis en gaan ze op internet op zoek naar antwoorden. Voor geloofsvragen kunnen ze hier terecht.’' De imam heeft uiteraard ook een eigen ruimte. ,,Voor vertrouwelijke gesprekken.’' Ook is er een ruimte voor lichamelijke oefening. ,,We vinden welzijn, zorg en gezondheid belangrijk.’' Ruim 800 bezoekers kunnen straks in de nieuwe El-Feth terecht. Ook is er ruime parkeergelegenheid. ,,Voor ons is dit een prima plek.’'

Het is nog niet duidelijk wat er met de huidige moskee aan de Oude Stationweg gebeurt. Het gebouw staat te koop. Twee kijkdagen trokken volgens El Alllouchi de nodige geïnteresseerden. ,,Maar potentiële kopers zaten er nog niet bij.’’