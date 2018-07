Nieuwe El-Feth moskee in Bergen op Zoom krijgt steeds meer vorm

BERGEN OP ZOOM - Op het terrein aan de Wattweg in Bergen op Zoom stikt het van busjes van werkmannen. De in steigers gestoken minaret is nog steeds in aanbouw en van buitenaf is goed te horen hoe binnen in het 3.000 vierkante meter strekkende pand hard wordt gewerkt. Langzaam aan transformeert het voormalige postsorteercentrum naar de nieuwe El-Feth moskee.

Ja, ze zien er naar uit. Om hoogstwaarschijnlijk begin volgend jaar hun oude onderkomen aan de Stationsweg in te ruilen voor hun nieuwe locatie. De voordelen ten opzichte van hun huidige plek zijn namelijk groot. ,,De nieuwe moskee ligt op een centrale plek, heeft voldoende ruimte en een eigen parkeerplaats met 170 plekken. Met name dat laatste is heel belangrijk. Want bij de Stationsweg is er nauwelijks parkeergelegenheid. Hier zijn we niemand tot last en is niemand ons tot last", zegt projectlid Verbouwing Mohamed Elkadi van El-Feth. Al is het ook wel met een beetje pijn in zijn hart dat de oude plek wordt verlaten. ,,We hebben hier tenslotte 30 jaar gezeten."

Zoektocht

De zoektocht naar een nieuw onderkomen is in 2012 begonnen. Dik een jaar later werd het pand van PostNL aangeschaft. En begon het nadenken over de invulling van het pand. ,,Een budget? Nee, dat hadden we niet. We zijn gewoon begonnen, met geld inzamelen. Heel veel moskeebezoekers uit Bergen op Zoom hebben geld geschonken. Door bijvoorbeeld een vakantie te laten schieten of een grote aankoop niet te doen. Anderen bieden hun diensten aan, als schilder, tegelzetter of timmerman. Of zelfs een combinatie van geld en hun diensten. Ook familieleden uit heel Nederland of bezoekers hebben geschonken. Zo is uiteindelijk 2 miljoen euro bijeen gebracht."

Quote De moskee is een plek middenin de maatschap­pij, waar iedereen welkom is. Bedoeld voor zowel moslims als niet-mos­lims. Mohamed Elkadi

Sinds ongeveer een jaar wordt er volop aan het nieuwe onderkomen gewerkt. Zo moeten er nieuwe ruimtes worden aangebracht in het gebouw dat grotendeels uit een grote hal bestond. Het is de bedoeling dat deze plek veel meer wordt dan alleen een gebedsruimte, maar ook een ontmoetingsplek. Elkadi: ,,Een plek middenin de maatschappij, waar iedereen welkom is. Bedoeld voor zowel moslims als niet-moslims. Dat zijn ze uiteraard ook op onze huidige plek. Maar het probleem is dat we daar nauwelijks ruimte hebben om ze daar te ontvangen."

Budget