Nieuwe drinkwatervoorziening in Kruisland

Irritatie in het Cort Heyligers­park: fietsers en wandelaars zitten elkaar in de weg

16 juli BERGEN OP ZOOM - Namens de BSD heeft Louis van de Kallen een brief geschreven aan het college over het gedrag van fietsers en voetgangers in het Cort Heyligerspark. Buurtbewoners herkennen de irritaties, maar: ,als we elkaar de ruimte geven, komt het wel goed.’