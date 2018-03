Nieuwe Drenck-baas niet blij met bericht gemeente Bergen op Zoom over controle

BERGEN OP ZOOM - Ruim twee jaar geleden nam Dirk van Bovene De Nieuwe Drenck over met het idee de camping te moderniseren en meer kampeerders, gezinnen met kinderen, fietsers, wandelaars en andere gasten aan te trekken. Sindsdien is de toeloop van bezoekers fors toegenomen door veel veranderingen en verbeteringen, zegt Van Bovene.

Juist daarom is hij zo boos over de negatieve publiciteit die hij heeft gekregen na een controle door de gemeente Bergen op Zoom. ,,Het persbericht dat de gemeente over die controle heeft verspreid is voor mij heel schadelijk", zegt Van Bovene. ,,Het is niet voor niets dat ik juridische stappen tegen de gemeente neem. En ook heb ik een gesprek met burgemeester Frank Petter aangevraagd."

Controle

Eerder deze week verspreidde de gemeente een persbericht over een controle die ze op de Nieuwe Drenck heeft uitgevoerd in samenwerking met onder meer de politie en de Belastingdienst. Permanente bewoning is niet toegestaan op de camping, maar in zeven gevallen was daar volgens de gemeente wel sprake van.

Auto's

Ook repte de gemeente van drie auto's waarop beslag is gelegd. Van Bovene laat weten dat de auto's niet zijn afgenomen. Daarom vraagt hij zich waarom de gemeente het heeft over auto's waarop beslag is gelegd.

Inschrijft

Verder begrijpt de campinghouder niet waarom hij wordt aangesproken over de mensen die permanent wonen op de camping. ,,In enkele gevallen gaat het om mensen die al op de Nieuwe Drenck woonden voordat ik de zaak overnam", zegt Van Bovene. ,,Verder is het zo dat de gemeente mensen op de camping inschrijft zonder mijn toestemming. Dit heb ik vorige week nog kunnen voorkomen."

Belastingdienst

Gemeentewoordvoerder Peter van der Graaf zegt dat 'het beslag leggen op auto's' niet betekent dat de voertuigen zijn meegenomen. ,,In het geval van de Nieuwe Drenck gaat het erom dat de eigenaren van de voertuigen een belastingschuld hebben. Als ze die niet voldoen, kan de belastingdienst die auto's in beslag nemen, maar voorlopig mogen ze nog gewoon rijden."

Woonadres