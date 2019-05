Nieuwe draak waakt over oudste hotel van het land in Bergen op Zoom

Bij het oudste hotel van Nederland hoort een bijzondere draak. Nu het hotel op een haar na klaar is, ontbrak alleen nog een nieuwe draak boven de entree. De Bergse kunstenaar Ed Mol werd ingevlogen voor het ontwerp. Het resultaat: een 2,5 meter grote draak. ,,Dit exemplaar past bij het hotel", zegt Hazen. ,,Het is dynamisch. Klaar voor de komende 600 jaar." Voor kunstenaar Mol is de onthulling minstens zo bijzonder. ,,Het is de kroon op mijn leven", zegt hij. ,,Als Bergenaar is er toch niets mooiers dan dat jouw kunstwerk waakt over dit hotel."

Een heel karwei

Was de oude draak van plastic. De nieuwe is gegoten in brons. ,,Een heel karwei", zegt Mol. ,,Het object bestaat uit verschillende elementen die los van elkaar zijn gegoten en uiteindelijk aan elkaar zijn gelast."

Diefstalgevoelig is de draak volgens Mol niet. Het kunstwerk brengt een slordige 150 kilo in de schaal.

De nieuwe draak draagt een groot hart. Plus het familiewapen van Hazen. Maar er is meer symboliek. Zo kijkt de draak richting de raadszaal van het oude gemeentehuis op de Grote Markt. ,,Hij dwingt wel overwogen besluiten af", aldus Hazen.

Burgemeester Frank Petter, die het kunstwerk mocht onthullen, hoopt dat de draak ook bescherming biedt.

Wat Hazen met de oude draak doet, weet hij nog niet. Het ding staat nu in de foyer. ,,Het is meer iets voor Vastenavend", zegt hij. ,,Het afschuwelijke ding keert hier zeker niet terug."

Na de laatste brand in 2013 heeft Hazen fors in het hotel geïnvesteerd. Wat rest zijn enkele zalen die nog een opknapbeurt verdienen, plus de uitgifte balie in de foyer. En dan zit zijn werk erop. Letterlijk, want Hazen zwaait volgend jaar af. En geeft dan het stokje door. ,,We zijn volop in gesprek met een toekomstige opvolger", zegt de 68-jarige hoteleigenaar.