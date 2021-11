Nieuwe directeur ZuidWestHoek College: ‘Ik wilde terug naar de pubers, zo leuk, die eigenwijze leeftijd’

Roosenda­ler (24) verstopt 26 zakjes coke in onderbroek

HUIJBERGEN - Een 24-jarige man uit Roosendaal is door agenten betrapt met 26 pakjes cocaïne in zijn onderbroek. Dit gebeurde woensdag rond 18.35 uur tijdens een controle op de Dorpsstraat in Huijbergen. Dat meldt de politie.

28 oktober