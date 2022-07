Nieuwe dierenkliniek Steenbergen: ‘Het nieuwe pand is niet te vergelijken met het oude pand’

Wie binnenkomt met een hond kan links plaatsnemen, met een kat mag je naar rechts. ,,Dat doen we om stress te verminderen. Katten vinden het vreselijk om tegenover een grote rottweiler te zitten”, legt de dierenarts uit. De bouw van het pand begon vorig jaar rond kerst. ,,Het is snel gegaan. Alles is goed gelopen, dus het pand was heel snel af”, vertelt de dierenarts. ,,Er zijn nog wat kleine dingen die moeten gebeuren. Zo is de garderobe nog niet af. Maar we kunnen draaien”, vertelt hij.