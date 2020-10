Nieuwe ‘coronarecords’ in regio Bergen op Zoom

Cybercrimi­ne­len hacken gemeente Bergen op Zoom

8 oktober BERGEN OP ZOOM - Cybercriminelen hebben, naar nu blijkt, afgelopen februari toegeslagen op het stadskantoor in Bergen op Zoom. Van negen medewerkers is via phishing de mailbox gehackt. Daarin zaten gegevens van vierhonderd inwoners. Die hebben allemaal een brief gekregen van de gemeente. Het is niet uit te sluiten dat van meer inwoners de gegevens op straat liggen.