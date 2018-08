Nieuwe centrummanager Maikel Gijzen: 'Steenbergen heeft een uniek winkelgebied'

STEENBERGEN - Hij begint een steeds bekender gezicht te worden in Steenbergen: Maikel Gijzen. Sinds een kleine twee maanden is hij de centrummanager. Dat betekent tot nu toe: veel praten en kennismaken met ondernemers.

,,Ik wil eerst voelen waar de energie zit'', zegt hij. Zijn rol als centrummanager heeft verschillende aspecten. ,,Ik ga op zoek naar manieren om het stadshart structureel te verbeteren.''

Als voorbeeld nemen we de Steenbergse Markt. Een gezellig plein, als er evenementen plaatsvinden. Daarbuiten is het vaak erg leeg. ,,Een van de vraagstukken kan zijn hoe we het plein meer laten leven. Hoe zorg je dat ondernemers dat met elkaar doen? Niet alleen tijdens evenementen, maar ook in het zomerseizoen.''

Betrokkenheid

Er wordt veel georganiseerd in Steenbergen, ziet Gijzen. ,,Maar de lasten zijn vaak voor dezelfde schouders. Ik hoop dat de ondernemers onderling beter betrokken raken.''

Gijzen heeft een jaar de tijd, daarna wordt zijn rol geëvalueerd. ,,Ik wil met gerichte interventies aan de slag. Bijvoorbeeld door ondernemers met elkaar in gesprek te laten gaan.''

Over die ondernemers gesproken: er is een nieuwe generatie, ziet hij. ,,Ondernemers die met internet zijn opgegroeid en niet beter weten dan dat het er is. Dat is anders dan de generatie die het in eerste instantie als last heeft ervaren.''

Nieuwe identiteit

Gijzen gaat het komende jaar aan de slag met het uitvoeren van het centrumplan en het uitrollen van de nieuwe identiteit van het stadshart. ,,Een van de onderdelen van het centrumplan is bijvoorbeeld de verkeersstroom en het parkeren.'' En met de campagne 'Ons Steenbergen, stad met een verhaal' hoopt de centrummanager dat Steenbergenaren wat meer trots voelen voor hun stad. ,,Die campagne is nu voornamelijk bedoeld voor Steenbergenaren. Ze moeten een gevoel van trots en herkenning krijgen. En dat uitdragen naar andere mensen. Om ze enthousiast te maken.''

Hij merkt sowieso al dat er enthousiasme is over zijn functie. ,,Veel ondernemers zijn blij dat ze hun verhaal kwijt kunnen. En ze vinden al jaren dat er een centrummanager moet komen.''