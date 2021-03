Nieuwe bushalte Dinteloord is klaar voor gebruik, bushokjes komen nog

Op de oude halte Zuideinde zal de buurtbus lijn 200 nog wel stoppen. De route van die buurtbuslijn wordt via de halte Dorus Rijkersstraat verlengd tot de nieuwe halte Noordlangeweg. Zo kunnen senioren en wie slecht ter been is alsnog gebruikmaken van het streekvervoer.



De bouw van de nieuwe bushalte in Dinteloord is voorspoedig gegaan. Er is door sneeuw een week later gestart dan gepland, maar de bushalte is alsnog op tijd klaar zodat de bus vanaf 28 maart op de nieuwe halte kan stoppen. De abri’s, de bushokjes die schuilgelegenheid bieden, worden pas geplaatst op zondag geplaatst.