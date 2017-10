Nieuwe buitendijkse containerterminal Bergen op Zoom bijna definitief

Geluidsbelasting

Overigens was er wel wat onenigheid over een onderdeel van de nieuwe vergunning, namelijk de geluidsbelasting die is toegestaan tijdens de nachtelijke uren. De gemeente had dat onderdeel van de door de MCT aangevraagde vergunning gewijzigd, tegen de zin in van het Bergse overslagbedrijf. MCT maakt daartegen bezwaar en dinsdagmorgen zou daarover een zaak dienen bij de rechtbank in Breda. ,,Maar we hebben alsnog besloten dat we met deze aanpassing goed kunnen leven. Reden dat we de zaak hebben ingetrokken", aldus Van der Vorst.