Nieuwe bezieling voor de Zoomflat in Bergen op Zoom

De voorgenomen sluiting zorgde voor veel beroering bij bewoners. Die haalden maar liefst 500 handtekeningen op om de het steunpunt in stand te houden. ,,We hebben er echt voor gevochten,'' zegt bewoner Kitty Vlamings, die eetclub organiseert. Vanuit de politiek zijn de ontwikkelingen op de voet gevolgd. ,,Voor bewoners is de lol eraf. De biljarters zijn weg, de vrijwilligers zijn gestopt. De ziel is uit De Zoomflat gehaald'', vond raadslid Reinoud Krijnen van Samen 0164.

Einde aan misère

Aan die misère komt nu dankzij de uitgestoken hand van Stadlander een einde. ,,Wij mogen de ruimte van Stadlander vanaf januari in elk geval een half jaar gratis gebruiken'', zegt Frank de Bot van de bewonerscommissie.

In de nieuwe opzet is het steunpunt echt een activiteitencentrum voor en door bewoners van De Zoomflat, legt bewoner Bert Groeneveld uit. ,, Dat is een voorwaarde van Stadlander. Daarom moesten alle clubs, met veel leden van buiten de flat, hier vertrekken.'' De bewonerscommissie in de flat naar vrijwilligers gezocht voor de activiteiten, zoals de filmclub, de eetclub en de handwerkclub, vult De Bot aan. ,,We gaan ook peilen aan welke activiteiten de bewoners behoefte hebben en of ze ook vrijwilliger willen worden.''

In de grote ontmoetingsruimte leggen dinsdagmiddag nog bridgers een kaartje. ,,Maar die vertrekken volgende week'', aldus De Bot. De twee biljarttafels staan er werkeloos bij. ,,De biljartclub die al 25 jaar zat is al eerder vertrokken. Die waren woedend dat ze hier weg moesten.''

Voor veel van de oudere, vaak alleenstaande bewoners van De Zoomflat is het steunpunt een tweede thuis. Van de ongeveer 150 bewoners komt zeker de helft regelmatig in het steunpunt, weet De Bot. Bewoonster Gerda Specker zit aan een van de tafels een priegelwerkje met piepkleine kraaltjes te doen. Ze geniet van de gezelligheid. ,,Ik kom heel graag in het steunpunt. Bingo is hier altijd ontzettend gezellig. Ik zou nergens anders willen wonen'', zegt ze.