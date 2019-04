Nieuwe beschuldiging ontucht: scoutsleider uit Bergen op Zoom ontkent

BREDA/BERGEN OP ZOOM - Anderhalf jaar geleden werd een scoutsleider uit Bergen op Zoom veroordeeld vanwege ontucht met een 14-jarige jongen. Toen iemand dat te horen kreeg, zei hij dat het bij hem ook was gebeurd. Hij deed aangifte en daardoor is donderdag bij de rechtbank in Breda nog eens vijftien maanden cel geëist. De verdachte, die in de vorige strafzaak deels bekende, ontkent nu alles.

J. S. pleegde volgens de rechtbank - er loopt nog hoger beroep - van november 2007 tot begin 2009 ontucht met een 14-jarige jongen die hij had leren kennen als leider bij de scouting. Hij kreeg in oktober 2017 zestien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

Geloven

Deze krant schreef over de zaak en een juf van het zoontje van S. zei tegen haar partner dat ze dat niet kon geloven. Haar man twijfelde even of hij het geheim dat hij al meer dan tien jaar met zich meedroeg zou prijsgeven. ,,Geloof het maar wel, want ik ben ook misbruikt door hem’', zei hij toen.

Discrepanties

In de aangifte zitten echter discrepanties, aldus S. Het zou zijn gebeurd in de woning van S., maar de man noemt een straat waar S. in 2004 nog niet eens woonde. Daar is hij pas twee jaar later gaan wonen. Het misbruik zou daardoor dus ook niet in 2004 of 2005 gebeurd kunnen zijn. Bovendien klopt de plattegrond niet, die de jongeling tekende van de woning van de verdachte.

Consistent

De officier van justitie geloofde de man echter wel. ,,De verklaring is consistent en gedetailleerd. Dat hij zich misschien vergist in de datum, maakt het verhaal niet meteen onbetrouwbaar.’' Bovendien vond ze dat ook de plattegrond best goed leek.

Advocaat Huib van der Hout pleitte voor vrijspraak. Volgens hem is er behalve de verklaring van de aangever geen ander bewijs. Hij vindt dat de plattegrond niet deugt.