Nieuwe Bergse fietsenstalling met vele diensten komt aan de Fortuinstraat

BERGEN OP ZOOM - Een gratis, bewaakte fietsenstalling met allerlei aanvullende diensten zoals fietsverhuur, bandenplakservice, pakketdienst en een openbaar toilet. Dit City Service Punt verrijst in het voormalige pand van Koster-Dey aan de Fortuinstraat in Bergen op Zoom en vervangt de bestaande stalling in de Sint Annastraat.

Er is liefst 3,5 jaar over onderhandeld, gesproken en gesoebat. Wethouder Yvonne Kammeijer erkent dat het heel lang heeft geduurd, maar is blij dat er nu toch eindelijk een voorstel ligt dat binnenkort door de gemeenteraad wordt besproken. ,,Dit is het laatste onderdeel uit de plannen die we als huidig college hadden. Het is fijn dat het er nu toch van komt."

Tot diep in de nacht open

De stalling krijgt tussen de 200 en 250 plekken en is daarmee stukken groter dan de bestaande aan de Sint Annastraat die maximaal 90 fietsen kan bergen. Maar een van de belangrijkste verbeteringen is dat de openingstijden veel ruimer worden. Was de bestaande stalling om 18.30 uur dicht, in het weekend is de nieuwe tot diep in de nacht open. Op donderdag wordt gedacht aan openingstijden van 08.30 tot 23.00 uur, op vrijdag en zaterdag van 08.30 tot 03.30 uur en op zondag van 11.30 tot 23.00 uur.

Oplaadpunten

Kammeijer stelt dat veel Bergenaren die naar de binnenstad komen, dat op de fiets doen. Reden dat er een goede voorziening moet zijn, ook tijdens de avond- en nachtelijke uren. ,,We willen af van al die fietsen bij De Maagd. Mensen stallen graag hun fiets bewaakt, maar dan moet het wel gratis. Steeds meer mensen hebben een elektrische fiets die ze veilig willen wegzetten." Om die laatste groep gebruikers verder tegemoet te komen, zijn er straks ook oplaadpunten in de stalling.

Personeel