Nieuwe beheerders: ‘Thomashuis is deel van Huijbergen’

HUIJBERGEN - Sinds begin deze maand heeft het Thomashuis in Huijbergen nieuwe beheerders. Ze willen dat het huis zichtbaarder is in het dorp.

Het Thomashuis in Huijbergen is niet alleen een warme plek voor de bewoners. Ook de Huijbergenaren zijn welkom om een gezellig praatje te komen maken. ,,We willen meer deel uit gaan maken van de Huijbergse gemeenschap”, zegt Tirza Gast, die samen met haar man Martin Prins, de nieuwe beheerders zijn van Het Thomashuis. Dat is gevestigd in de voormalige kloosterkapel aan De Staartsestraat.

Ei kwijt kunnen

Op 4 september nam het tweetal het beheer over van Peter en Dominique Oppenneer, die het Thomashuis acht jaar geleden hebben opgestart. Martin en Tirza werkten jarenlang in de zorg. ,,We houden van werken in de zorg, maar door de steeds meer regels en wetten konden we ons ei niet meer kwijt”, vertelt Martin. ,,In een Thomashuis is er kleinschalige zorg voor mensen met een geestelijke beperking en hangt er een huiselijke sfeer.”

Tirza zegt dat het een flinke sprong was om van in loondienst ineens franchise zorgondernemer te worden. ,,Maar we hebben er ontzettend veel zin in”, zegt ze. Ze zijn 24 op 7 beschikbaar voor de zes bewoners, die ieder hun eigen kamer hebben. ,,We hebben drie mensen in dienst”, zegt ze. Martin vult aan dat er momenteel nog twee kamers vrij zijn. ,,Mensen uit de regio krijgen voorrang om bij ons te komen wonen zodat hun familieleden regelmatig op visite kunnen komen.”

Vrijwilligers

De nieuwe beheerders zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers. ,,Die kunnen bijvoorbeeld met onze bewoners op pad gaan voor een wandeling, zwemmen of om ergens te gaan winkelen”, legt Tirza uit. ,,Ook Huijbergenaren die zich eenzaam voelen zijn altijd welkom om bij ons een praatje te komen maken onder het genot van koffie of thee”, vult ze aan.

Martin zegt dat Het Thomashuis de laatste jaren te onzichtbaar was in het dorp. ,,We willen veel meer deel uit gaan maken van de Huijbergse gemeenschap.” Het tweetal wil minimaal 15 jaar in Huijbergen blijven.