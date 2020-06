Nieuwe arrestatie in onderzoek naar gewelddadige dood van loodgieter Johan van der Heyden

In stukken gezaagd

De politie gaat er vanuit dat de man door geweld om het leven is gebracht. Sterker: er wordt gedacht dat zijn lichaam in stukken is gezaagd en vervolgens is verbrand in een ton. Op 23 januari van dit jaar werd er in het Schelde-Rijnkanaal een speciekuip met daarin stoffelijke resten van de Belg aangetroffen. Anderhalve maand later, op 11 maart, vonden duikers een kettingzaag in het Bergsche Water.