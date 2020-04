Nieuwe afspraken over terrassen hard nodig

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom is hard toe aan nieuwe, betere afspraken over de terrassen in de historische binnenstad. Want de regeltjes zoals die in 2004 ooit zijn opgesteld zijn volledig achterhaald. En niemand houdt zich er nog aan. ,,We willen er met de ondernemers over in gesprek.”

Dat zegt wethouder Patrick van der Velden. Maar hij neemt meteen enige terughoudendheid in acht. Want eerst moet de coronacrisis over zijn. ,,En laten we vooral hopen dat we ondernemers overhouden om mee te praten. Nu doen we nu in elk geval even niks. Het heeft geen prioriteit en of het dat wel krijgt blijkt de komende maanden”, verduidelijkt hij. Dat is mede aan de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

Rotan stoeltjes

Quote We zijn nooit opgetreden, daar was geen mankracht voor Patrick van der Velden, Wethouder Aanleiding voor een gesprek met Van der Velden over de staat van de terrassen is een uitgebreide inventarisatie die donderdag verscheen. Het onderzoek is vorig jaar door ambtenaren van de gemeente uitgevoerd. Gekeken is vooral naar de Grote Markt, het Beursplein en aanpalende straten.

In het rapport wordt een onthutsend beeld van de terrassen in het centrum geschetst. Afspraak vanuit begin deze eeuw was dat terrassen glazen schotten zouden hebben, rotan stoeltje en cremekleurige parasols. Strakke en eendere terrassen vanwege het monumentale karakter van de binnenstad. Een inspectierondje langs 37 terrassen in 2019 toen niemand nog ooit van corona had gehoord was dat slechts een terras nog zich aan de oorspronkelijke uitgangspunten hield.

Wisselend beeld

De overige terrassen vertoonden volgens de inventarisatie een zeer wisselend beeld. ,,Veel hout, aluminium en kunststof in plaats van het voorgeschreven rotan, afwijkingen van het vereiste soort meubilair: veel loungebanken, hoge tafels, hoge krukken, wijnvaten”, staat in de rapportage te lezen. Ook glazen schotten zijn zeldzaam, windschermen eerder de regel. Ook komt het voor dat terrassen voor privé-uitgangen staan, dat terrassen groter zijn dan volgens de vergunning mag, dat er terrassen staan waar zelfs nooit een vergunning voor is verleend, dat er terrasmeubilair buiten het eigenlijke terras staat.

Toch wordt Van der Velden hier bepaald niet triest van. ,,Vanuit de Bergse gemeenteraad was om zo’n inventarisatie gevraagd. Die is even blijven liggen, maar nu toch af. We kunnen onmogelijk op grond hiervan zeggen weg met alle stoeltjes die niet deugen. We moeten ons eerder afvragen of de regels uit 2004 nog wel van deze tijd zijn.”

Zijn de regels bekend?

Quote We kunnen onmogelijk zeggen: alle stoeltjes moeten weg Patrick van der Velden, Wethouder Het rapport concludeert verder: ,,Bij veel horecalocaties is sprake van een andere horecaondernemer dan de ondernemer die in 2004 bekend was met deze beleidsregels. Het is daarom onbekend of alle huidige ondernemers hiervan op de hoogte zijn.” Ook is in verloop van de voorbije jaren ‘een andere behoefte ontstaan ten aanzien van de keuze voor het soort meubilair en materiaalgebruik’.

Van der Velden wil bovendien opmerken dat er al die jaren door de gemeente niet is gehandhaafd. Nooit is volgens hem tegen ondernemers gezegd dat ze buiten hun boekje gingen. ,,We hebben niet opgetreden, gewoon omdat er geen capaciteit voor is bij de gemeente om dat te doen, er kregen andere zaken voorrang.”