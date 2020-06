Nieuwe aanhouding in zaak gruwelmoord op Belgische loodgieter, 23-jarige man gearresteerd

Hier kun je gasloos wonen in het groen: schot in verkoop vrije kavels Noordrand

11:05 OSSENDRECHT - Op negen kavels in bouwplan Noordrand te Ossendrecht gaat Bouwgroep De Nijs-Soffers in totaal dertien woningen bouwen. Van de overige elf vrije kavels in het gebied zijn er twee verkocht, vijf in optie en vier nog beschikbaar.