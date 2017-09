Nieuwbouw verenigt ROC, ZuidWest TV en Facilitair Bedrijf Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Jaren is er gepraat, onderhandeld. Er kwam niks van de grond. Twee jaar geleden hakte de gemeenteraad eindelijk de knoop door: Zoomvliet Studio van ROC West-Brabant, ZuidWest TV en Facilitair Bedrijf samen in een gebouw. Donderdag ging de eerste paal in de grond.

Een feestelijk moment. En daarom mochten twee studentes Floor van den Burg en Megan Bruggeman met een druk op de rode knop de heiinstallatie in werking stellen. ,,Toen ik in 2011 wethouder werd in plaats van Maarten van Eekelen kreeg ik het dossier herhuisvesting Facilitair Bedrijf'', vertelt wethouder Arjan van der Weegen donderdag. Een onderwerp dat toen al jaren aansleepte. Dat Facilitair Bedrijf is van belang voor het Bergse culturele leven. Ondersteunt dat. Van tribune tot koffiebeker.

Verdomhoekje

Maar dat FB zat qua huisvesting in het verdomhoekje. Had plek tekort, zat in gebrekkige accommodaties zoals het Klein Arsenaal. Ondanks herhaalde smeekbedes van het bestuur van dat FB aan de politiek gebeurde er keer op keer niks. ,,We spraken allemaal een andere taal'', vatte Van der Weegen het samen. Hij trok uiteindelijk de kar vlot. Stuurde aan op nieuwbouw. Maar plots klopten ROC West-Brabant en ZuidWest TV ook aan.

Volledig scherm Floor van den Burg en Megan Bruggeman © Jan van de Kasteele Want de opleiding van de Zoomvliet Studio, de opleiding podium- en evenemententechniek en audiovisuele producties, dacht een plek te krijgen in de evenementenhal die MaVer dacht te bouwen naast De Zeeland. Maar dat project ging niet door. Bergen op Zoom wilde de opleiding niet kwijt. Het ROC wilde graag blijven. Maar zocht wel een onderkomen. En dat geldt ook voor ZuidWest TV.

Gesprekken leiden tot wat nu verrijst aan Dr Ir van Veenweg. Waar ROC en Facilitair Bedrijf al een bestaande ruimte delen. En waar nu ook de studenten zijn gehuisvest in noodlokalen.

Trots

Door de nieuwbouw ontstaat een groot complex waar opleiding, ZuidWest TV en Facilitair Bedrijf hun eigen ding kunnen doen. Maar vooral ook kunnen samenwerken. ,,Dit is de enige samenwerking in heel Nederland van een mbo-opleiding met de culturele sector'', wist een trotse Rob Neutelings van de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant donderdag te melden. ,,Dit is iets om ontzettend trots op te zijn.''

Het nieuwe complex moet in de loop van 2018 klaar zijn.