Nieuwbouw Scheldebalkon stap dichterbij, Belvederepark ook

,,Onder bewoners van Fort-Zeekant leeft een enorme behoefte om te weten wat er komt in de straten waar we gesloopt hebben, wanneer er iets gebeurt. Dat is het mooie van die wijk, de betrokkenheid is zó enorm groot”, weet voorlichter Ria van Gils van Stadlander.

,,We snappen dat het beeld leeft dat er niets gebeurt, maar achter de schermen zijn we volop bezig met de voorbereidingen. Mensen zouden liefst nu al het plekje reserveren waar hun oude huis ooit stond, daar willen ze terug zitten. Maar soms zijn we afhankelijk van procedures”, aldus Van Gils.

Bezwaar ingetrokken

Zo zou maandag een bezwaar voor de rechter komen tegen het nieuwe bestemmingsplan. Zo lang dat niet onherroepelijk is, kan de gemeente niet aan de slag om de grond bouwrijp te maken. ,,Een inwoner van het Benedenbaantje vreesde onder meer voor extra verkeersdrukte in zijn straat”, zegt woordvoerder Erwin Stander. ,,Ons verweerschrift lag klaar, maar het bezwaar is ingetrokken.”

Een hobbel minder voor Stadlander en gemeente op weg naar een fraaier Fort-Zeekant. ,,Als er mooie nieuwbouw komt, moet ook de woonomgeving in orde zijn. Daarom beginnen we na de zomer aan het Belvederepark”, vertelt Stander. ,,We gaan braakliggende grond bij de Scheldeflat netjes maken, bomen planten en een wandelpad aanleggen. We gaan ook de toegankelijkheid voor rolstoelen bekijken.”

Presentatie schetsen in najaar

Groenfirma Prop uit Hoogerheide gaat het park aanleggen. Ondertussen verwacht Stadlander in september of oktober de eerste schetsen van het Scheldebalkon nieuwe stijl te presenteren aan de buurt. ,,Met onze bouwpartner Era Contour zijn we aan de slag om te bepalen hoe de huizen en omgeving er precies uit gaan zien”, geeft Van Gils aan.

,,We hebben aan de Paulus Buyslaan, Schimmelpennincklaan en Van Slingelandtlaan rijtjeswoningen gesloopt. De nieuwbouw willen we opknippen in kleinere woonhofjes. Die worden fase voor fase gebouwd, maar vormen wel één geheel. In een mix van sociale huur, met wat vrije sectorhuur, om meerdere doelgroepen te bedienen. Iets voor of na de zomer van 2021 willen we starten.”

‘Plint’ Augustalaan doortrekken

De flat op de hoek van de Jacob Gillesstraat moet nog gesloopt worden, ten bate van koopwoningen. ,,Nu ligt de focus eerst echter bij nieuwbouw op plekken waar we al gesloopt hebben. Pas na 2023 gaat de Scheldeflat plat. Die staan nu min of meer dwars op de Augustalaan, die een soort plint van hoogbouw is. Dat willen we straks doortrekken met drie appartementencomplexen waar nu de Scheldeflat staat.”

Behalve het Belvederepark moet de buurt sowieso groener worden en de hoogteverschillen in de wijk accentueren. ,,Bij de Schimmelpennincklaan, van nature het laagste punt, willen we een waterberging maken. Ook verkiezen we daar langzaam verkeer zoals fietsers en wandelaars boven auto’s.”

Voor de totale metamorfose van Fort-Zeekant worden in totaal 330 woningen gesloopt en komen er 260 nieuwe huizen terug.