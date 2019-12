Nieuwbouw in Dinteloord razend populair

Politie vindt in Bergen op Zoom illegaal vuurwerk ‘om de muren er uit te blazen’

11:18 BERGEN OP ZOOM - ‘Mortiergranaten en cobra's: genoeg om de muren er uit te blazen'. De politie heeft donderdag in een kelderbox van een flat in Meilust een aantal tassen vol met illegaal vuurwerk in beslag genomen.