Nieuwbouw Bravis ziekenhuis: Bergen op Zoom zet vol in op locatie knooppunt Zoomland langs A4/A58

Inbreker op heterdaad betrapt in kappers­zaak Bergen op Zoom

10:52 BERGEN OP ZOOM - Een 44-jarige man is in de nacht van woensdag op donderdag op heterdaad betrapt dankzij een snelle melding van een buurtbewoonster toen hij inbrak in een kapperszaak aan de Bredasestraat in Bergen op Zoom. Dat meldt de politie.