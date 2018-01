Nieuw-Vossemeer steunt In4Outdoor: 1370 handtekeningen verzameld

NIEUW-VOSSEMEER - De inwoners van Nieuw-Vossemeer staan achter In4Outdoor. Dat blijkt wel uit de handtekeningenactie die Petra Rijk onlangs is gestart. In korte tijd verzamelde ze maar liefst 1370 handtekeningen in het dorp. Die overhandigde ze donderdagavond tijdens de raadsvergadering aan de burgemeester.

,,Het is een prachtig project wat in onze ogen alleen maar toegevoegde waarde heeft voor onze maatschappij'', zei Rijk. ,,De bewoners van Nieuw-Vossemeer hebben grote betrokkenheid getoond voor het proces waar In4Outdoor nu in zit.''

In4Outdoor is een initiatief van Leonie ten Hove. Ze wil kinderen, maar ook volwassenen, meer laten 'buitenspelen' in de natuur. Het terrein van In4Outdoor bevindt zich aan de Boerengorseweg en is in korte tijd gegroeid. Was er eerst nog een braakliggend terrein, inmiddels staan er onder andere een Finse kota en andere natuurlijke speeltoestellen.

Bezwaren

Al direct klonken er bezwaren van omwonenden. Een van hen stond twee weken geleden weer bij de bezwaarschriftencommissie. Jan Peeters maakt zich ernstige zorgen over de vergunning die de gemeente heeft gegeven aan het terrein, omdat er geen duidelijke grenzen zijn aangegeven.

Omdat Rijk het daar niet mee eens is, is ze de handtekeningenactie gestart. ,,We zijn met tien vrijwilligers langs de deuren gegaan'', vertelt ze. Ze baalt ervan dat het initiatief de laatste tijd 'met de remmen' heeft moeten opbouwen. ,,Er is een regen aan klachten en handhavingsverzoeken binnengekomen. Terwijl In4Outdoor nog steeds niet officieel open is. Dat heeft veel tijd, geld en negatieve energie gekost.''