Nieuw-Vossemeer herdenkt slachtoffers Watersnoodramp

Toon Free maakte de Ramp mee. Zijn dochters vertelden donderdagavond in de Johannes de Doperkerk in de Achterstraat zijn verhaal. Hij was die avond gaan kaarten bij Rinus Elsevier. Werd midden in de nacht wakker gemaakt door broer Kees, die aan de Kortendijk woonde. Toon wist zijn nichtjes van twee en vijf jaar in veiligheid te brengen. Later ook zijn moeder, die beneden sliep. Het mens woog ruim honderd kilo. Toon was bang dat de treden zouden breken. Dat gebeurde niet.