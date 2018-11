Nieuw-Vossemeer heeft weer een flappentap: 'Nu kan ik weer zelfstandig pinnen’

NIEUW-VOSSEMEER - Het heeft even moeten duren. Maar eindelijk heeft Nieuw-Vossemeer weer een pinautomaat. Die staat in de Dortmundstraat, schuin tegenover woon-zorgcentrum De Vossemeren. Geld pinnen kan vanaf dinsdag.

Na een reeks plofkraken in West-Brabant sloot de Rabobank september vorig jaar de pinautomaat in de Achterstraat. Dat leidde tot veel protest in het dorp. Bank en gemeente gingen op zoek naar een andere locatie. Even was dorpshuis De Vossenburcht in beeld. Uiteindelijk is gekozen voor het plein bij woon-zorgcomplex De Vossemeren.

Daar staat nu een pinbox van de Rabobank, een container waarin een automaat is aangebracht. Die is 24 uur per dag bereikbaar. Reden dat de bank voor deze oplossing heeft gekozen is dat het pinautomaten zoveel mogelijk probeert weg te houden van woningen vanwege het gevaar op letsel bij plofkraken.

Eindelijk

In Nieuw-Vossemeer zijn ze blij met de nieuwe flappentap. "Eindelijk is het zover", zegt Kees van Geel, bewoner uit de Dortmundstraat. "De laatste tijd pinde ik geld in Steenbergen als ik daar boodschappen deed. Nu hoef ik maar een paar stappen buiten de deur te zetten. Het is ideaal." Van Geel begrijpt alleen niet dat het zolang heeft moeten duren.

Smoesjes

Quote Voor de ouderen in het dorp is het een uitkomst Kees van Geel, bewoner "Smoesjes van de bank, dat ze geen geschikte locatie konden vinden", zegt Van Geel. "Ze vonden het simpelweg te duur om een pinautomaat terug te plaatsen. Maar voor de ouderen in het dorp is het een uitkomst." Die mening delen de bewoners van woon-zorgcentrum De Vossemeren. Vanaf de eerste etage kijken ze uit op de pinautomaat.

Zelfstanding

"Nu kan ik weer zelfstandig geld opnemen", zegt Freek Sachteleben. "Afgelopen jaar liet ik dat de eigenaar van de Spar doen. Die ken ik goed. Goed dat de bank en de gemeente zich hebben ingespannen voor behoud van deze voorziening. Hopelijk blijft deze gespaard van plofkraken. We gaan het zien."